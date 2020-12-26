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December 26 2020 - 20:04

أكثر من 25 مليون إصابة بكوفيد-19 في أوروبا

منذ 18 mins 26 December، 2020
وباء كورونا يتفشى في اوروبا
الاتحاد الاوروبي

سجلت رسميا أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا،  وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات السلطات الصحية المحلية الجمعة عند الساعة 11.00 ت غ.

ومنطقة أوروبا التي تضم 52 دولة (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الإصابات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا (19.188.172 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي (15.024.469) وآسيا (13.617.004).

وكانت أوروبا أولى المناطق التي تجاوزت عتبة النصف مليون وفاة في 17 كانون الأول/ديسمبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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