اليمن: اشتباكات بين مرتزقة العدوان في عدن

اندلعت اشتباكات عنيفة الجمعة بكافة الأسلحة بين فصائل المرتزقة التابعة للعدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن في حي عبدالعزيز بمدينة عدن اليمنية.

وقالت مصادر يمنية إن “الاشتباكات اندلعت بمحيط مقر لما يسمى الحزام الأمني بحي عبد العزيز بمديرية المنصورة تخلله انفجارات عنيفة”، واضافت ان “العديد من الأطقم انتشرت في الطريق الواصلة إلى المركز الامني”.

وتابعت المصادر ان “الاشتباكات جاءت بعد انتشار متبادل لقوات إدارة أمن عدن والحزام الأمني في المدينة في إطار سباق للسيطرة الأمنية على عدن”.

المصدر: موقع انصار الله