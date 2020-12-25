الخارجية الروسية: الولايات المتحدة وحلفاؤها يعملون على تدمير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف الجمعة، أن “الولايات المتحدة، تحت ذرائع مختلفة، تعمل على إرجاء برنامجها الخاص بنزع الأسلحة الكيميائية، وتعمل مع حلفائها كل ما في وسعها لتدمير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وقال يرماكوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” “تقترب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية والتهديد باستخدامها. لا تزال الولايات المتحدة هي الحائز الوحيد للأسلحة الكيماوية من بين الدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية”، مشيراً إلى أن “روسيا دولة طرف بحسن نية في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي أيلول/سبتمبر 2017، أكملت موسكو بنجاح وقبل الموعد المحدد بثلاث سنوات برنامجًا وطنيًا لتدمير جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية من الحقبة السوفياتية”.

وأضاف يرماكوف أنه “وفقًا لأحكام الاتفاقية، تتواصل عمليات التفتيش الروتينية التي تقوم بها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المنشآت الكيميائية الروسية، وليس لدينا أي انتهاكات لقواعد الاتفاقية. تواصل روسيا الاتحادية، إلى جانب الأشخاص ذوي التفكير المماثل، معارضة الترويج للأجندة المدمرة للدول الغربية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. نحن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على هذه المنظمة والاتفاقية ككل”.

هذا وصرح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، في الـ11 من آذار/مارس 2020، بأن الولايات المتحدة ما تزال تمتلك أسلحة كيميائية، مكرراً دعوة بلاده إلى تصفية ترسانة واشنطن الكيميائية وفقاً لأحكام معاهدة حظر الكيميائي.

المصدر: سبوتنيك