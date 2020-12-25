مساعد وزير العدل الايراني يعلن عن تسلم 11 سجيناً ايرانياً من ارمينيا

أعلن مساعد وزير العدل في الشؤون الدولية وحقوق الانسان محمود عباسي عن نقل 11 من المدانين الايرانيين من السجون الأرمينية الى البلاد، وذلك في اطار الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن نقل المحكومين.

وأضاف عباسي وهو رئيس لجنة نقل المدانين في ايران الجمعة لمراسل “وكالة ارنا” أنه “تم نقل هؤلاء السجناء الى ايران لقضاء بقيه فترة محكوميتهم وذلك في اطار الاتفاق المبرم بين البلدين بشأن نقل المحكومين”.

يُذكر أن ايران ومنذ بداية العام الجاري (بدأ في 20 آذار/مارس 2020) تسلمت العديد من السجناء الايرانيين من مختلف دول العالم، كما ان العديد من سجناء الدول المختلفة المدانيين في ايران تم تسليمهم الى بلدانهم في اطار الاتفاقيات المبرمة لتبادل المحكومين.

المصدر: ارنا