الخارجية الروسية تعلق على تمويل ألمانيا لـ”الخوذ البيضاء” في سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية إن قسما من تمويل ألمانيا لمنظمة “الخوذ البيضاء” في سوريا قد يصرف لدعم الجماعات الإرهابية في البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الخميس، إلى أنه “من غير الواضح، بما في ذلك للمجتمع الألماني، أي قسم من التمويل خصص لدعم تعاون المنظمة الإنسانية الزائفة مع الجماعات الإرهابية الجهادية الناشطة بشمال غربي سوريا”.

وأضافت أن التمويل الألماني للمنظمة غير شفاف، حيث “من الصعب التفريق بين الإنفاق على المهام الإنسانية وعلى مساعدة الإرهابيين الذين تمجدهم برلين بلا خجل”.

وقالت إن “الخارجية الألمانية تركت جنبا التردد والخجل، على ما يبدو، وأصبحت تؤدي دور المروج والممول الرئيسي لمنظمة (الخوذ البيضاء) أكثر فأكثر”.

وجاء ذلك تعليقا على مقال لوزارة الخارجية الألمانية حول نشاط “الخوذ البيضاء”، نشر يوم 17 ديسمبر، وأكدت فيه تخصيص 5 ملايين يورو لدعم المنظمة، التي تقول موسكو ودمشق إنها تتعاون مع جماعات إرهابية.

المصدر: روسيا اليوم