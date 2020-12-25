عدوان إسرائيلي من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 02:32

عدوان إسرائيلي من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي

منذ 15 mins 25 December، 2020
سوريا _ عدوان إسرائيلي من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه...ة مصياف بريف حماة الغربي - snapshot 12.42
سورية - عربي وإقليمي

أعلن مصدر عسكري سوري أنه وفي تمام الساعة 12:40 من فجر اليوم الجمعة، شن الإحتلال الإسرائيلي عدوانا على الأراضي السورية عبر توجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف.

وأشار المصدر، أن العدوان على منطقة مصياف في ريف حماه الغربي تصدت له الدفاعات الجوية السورية واسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقالت مصادر سورية رسمية إن الدفاعات الجوية تصدت اليوم الجمعة، لعدوان إسرائيلي على منطقة مصياف بريف حماة، حاول استهداف محيط منطقة البحوث العلمية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لصواريخ تمر من السماء اللبنانية باتجاه الأراضي السورية.

المصدر: وكالة سانا + وكالة يونيوز

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