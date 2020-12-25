التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 02:32

التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى

منذ 1 ساعة 25 December، 2020
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