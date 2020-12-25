التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2020 - 02:32
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بيت لحم بدأت احتفالاتها بعيد الميلاد والقداس الليلي سيقتصر على علماء الدين بسبب تفشي جائحة كورونا
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منظمة الصحة العالمية: الاختبارات المتوافرة للكشف عن فيروس كورونا قادرة على كشف سلالته الجديدة أيضاً
الكرملين: لا علاقة لروسيا بأي هجمات قرصنة في الولايات المتحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الولايات المتحدة: 150 نائباً ديمقراطياً يؤيدون عودة واشنطن للاتفاق النووي الإيراني دون أي شروط جديدة
محادثات بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا اليوم بعد مفاوضات شاقة حول اتفاق تاريخي بشأن العلاقة التجارية المستقبلية
منظمة الصحة العالمية: الاختبارات المتوافرة للكشف عن فيروس كورونا قادرة على كشف سلالته الجديدة أيضاً
الوكالة الرئيسية للصحة العامة في الولايات المتحدة: مليون أميركي تلقوا جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19
الحكومة الأثيوبية تنشر قوات على الحدود مع السودان بعد مقتل أكثر من 100 شخص في هجوم وقع بإقليم بني شنقول غومز
الكرملين: لا علاقة لروسيا بأي هجمات قرصنة في الولايات المتحدة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن الدولي يوافق على إنهاء مهمة بعثة حفظ السلام في دارفور عند انتهاء مدتها نهاية الشهر الجاري
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التلفزيون السوري: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى
منذ 1 ساعة
25 December، 2020
عاجل
عدوان على سوريا
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