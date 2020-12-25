الشيخ حمود عرض مع قماطي الاوضاع العامة وعقبات تشكيل الحكومة

استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا الوزير السابق نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الحاج محمود قماطي، على رأس وفد ضم: الدكتور علي ضاهر والحاج سعيد نصر الدين، بحضور مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر ومدير مكتبه الحاج عبد السلام الصالح، وتم الحديث عن الاوضاع العامة وعن العقبات امام تشكيل الحكومة وعن احتمالات الحلحلة المطروحة.

من جهته اكد الشيخ حمود الموقف الذي اعلنه سابقا بأن الرئيس الحريري في حال لا يحسد عليه، حيث انه يتعرض لضغوط اميركية كبيرة خلال ولاية ترامب، ولعله يفضل تأجيل تشكيل الحكومة لحين استلام الرئيس بايدن، عسى ان يكون سيف العقوبات قد خف او قد اتخذ شكلا اخر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام