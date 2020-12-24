كورونا في إيطاليا.. تسجيل 505 حالة وفاة و18040 اصابة جديدة

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الخميس، عتبة مليوني حالة، بينما رصدت السلطات الصحية 505 وفيات جديدة جراء المرض.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18040، ليصل العدد العام إلى مستوى 2009317 حالة.

كما أضافت الوزارة أنها “رصدت 505 وفيات جديدة جراء المرض، مقارنة مع 553 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 70900 متوفيا”.

وأصبحت إيطاليا ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات كورونا رسميا حاجز مليوني حالة مسجلة، بينما رصدت البلاد أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أكبر عدد في العالم.

المصدر: روسيا اليوم