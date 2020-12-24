“معبار هشارون” قسم خاص للتنكيل بالأسيرات المعتقلات حديثا من قبل العدو الاسرائيلي

قالت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في فلسطين الخميس إن “الأسيرات اللواتي يعتقلن حديثا من قبل العدو الاسرائيلي، يتعرضن للتنكيل والتعذيب في القسم الخاص بسجن هشارون الصهيوني يسمى المعبار وهو أشبه بالعزل، حيث يُحتجزن فيه لأيام وأحيانا لأسابيع”.

ونقلت الهيئة عن إفادة الأسيرات “أنهن يعشن ظروفا مأساوية وقاسية في ذلك القسم، قبل نقلهن إلى سجن الدامون، حيث يحتجزن بغرف عفنة ومليئة بكاميرات المراقبة، ومراحيضها بالية تتدفق منها المياه العادمة الى الغرف، ذات الأبراش الحديدية وعليها فرشات جلدية قذرة ورقيقة جدا، تسبب أوجاعا في الظهر والرقبة وكافة أنحاء الجسد”.

المصدر: فلسطين اليوم