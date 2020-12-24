النائب محمد نصرالله: نرجو ان يحمل احتفالنا بميلاد المسيح خطوات عملية بالتزام تعاليمه وتعاليم سائر الأنبياء

النائب محمد نصرالله مغردا: الاعتداء على السويداء بداية النهاية للمشروع الداعشي

غرد النائب محمد نصرالله عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “‏لسوريا ، للشعب الشقيق، لأهالي السويداء، نقدم العزاء الخالص، ونؤكد لكم، أن هذا الإعتداء الآثم الوحشي، هو الدليل على أنها بداية النهاية للمشروع الداعشي الإرهابي الذي أعلن هزيمته على أرض سوريا الأبية، المنتصرة بإذن الله، وإيمانها وبقوة تمسكها بالمعادلة الذهبية الجيش ...