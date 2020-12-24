النائب محمد نصرالله: نرجو ان يحمل احتفالنا بميلاد المسيح خطوات عملية بالتزام تعاليمه وتعاليم سائر الأنبياء

قال النائب محمد نصرالله عبر حسابه على” تويتر”: “نرجو ان يحمل إحتفالنا بميلاد السيد المسيح خطوات عملية بالتزام تعاليمه وتعاليم سائر الأنبياء والإنتصار للمواطن بحماية الوطن من أعداء الداخل والخارج. كل عام وأنتم بخير”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
قال النائب محمد نصرالله عبر حسابه على” تويتر”: “نرجو ان يحمل إحتفالنا بميلاد السيد المسيح خطوات عملية بالتزام تعاليمه وتعاليم سائر الأنبياء والإنتصار للمواطن بحماية الوطن من أعداء الداخل والخارج. كل عام وأنتم بخير”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
غرد النائب محمد نصرالله عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “لسوريا ، للشعب الشقيق، لأهالي السويداء، نقدم العزاء الخالص، ونؤكد لكم، أن هذا الإعتداء الآثم الوحشي، هو الدليل على أنها بداية النهاية للمشروع الداعشي الإرهابي الذي أعلن هزيمته على أرض سوريا الأبية، المنتصرة بإذن الله، وإيمانها وبقوة تمسكها بالمعادلة الذهبية الجيش ...