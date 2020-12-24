النائب محمد نصرالله: نرجو ان يحمل احتفالنا بميلاد المسيح خطوات عملية بالتزام تعاليمه وتعاليم سائر الأنبياء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2020 - 17:08

النائب محمد نصرالله: نرجو ان يحمل احتفالنا بميلاد المسيح خطوات عملية بالتزام تعاليمه وتعاليم سائر الأنبياء

منذ 43 mins 24 December، 2020
النائب محمد نصرالله
لبنان

قال النائب محمد نصرالله عبر حسابه على” تويتر”: “نرجو ان يحمل إحتفالنا بميلاد السيد المسيح خطوات عملية بالتزام تعاليمه وتعاليم سائر الأنبياء والإنتصار للمواطن بحماية الوطن من أعداء الداخل والخارج. كل عام وأنتم بخير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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