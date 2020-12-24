ترامب يعفو عن مدير حملته السابق مانافورت ووالد صهره كوشنر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2020 - 08:14

ترامب يعفو عن مدير حملته السابق مانافورت ووالد صهره كوشنر

منذ 8 mins 24 December، 2020
5fe3e6cb4236042f0927f44f
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن عدد من مقربيه، بينهم مدير حملته الانتخابية في 2016 بول مانافورت، ورجل الأعمال تشارلز كوشنر، والد صهره ومستشاره جاريد كوشنر.

وجدير بالذكر أن مانافورت واجه منذ عام 2017 تهما مختلفة في قضيتين ضده، تم فتح إحداهما بطلب من المحقق الخاص روبرت مولر الذي كان يحقق في “صلات ترامب” المزعومة بروسيا.

وصدر بحق مانافورت حكمان بالسجن 47 شهرا و43 شهرا في 2019، حيث تمت إدانته بعرقلة العدالة وترهيب شهود العيان والاحتيال والتهرب الضريبي.

وشمل عفو ترامب أيضا مستشاره السابق روجر ستون، الذي أدين في شباط/فبراير 2020 بتقديم إفادات كاذبة، وذلك في إطار قضية متعلقة بتحقيقات مولر أيضا، وصدر بحقه حكم بالسجن 40 شهرا.

أما تشارلز كوشنر، رجل الأعمال في مجال العقارات، فقد أمضى سنتين في السجن في 2005 – 2006 بتهم التهرب الضريبي وتمويل غير شرعي لحملات سياسية وتخويف شهود العيان. وكان حكمه يفرض قيودا على ممارسته بعض أنواع الأنشطة بعد انقضاء عقوبته.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة