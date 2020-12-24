بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تعلن عن مناورات عسكرية مشتركة

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن جهوزية أجنحتها العسكرية لتنفيذ المناورات العسكرية المشتركة والتي ستحمل اسم “الركن الشديد”، وذلك للمرة الأولى، موضحةً بأنه سيتم الكشف رسمياً عن تفاصيلها وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان.

وأكدت الغرفة في تصريح صحفي عبر منصتها الرسمية صباح اليوم الأربعاء بأن المناورة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين فصائل المقاومة، وتجسيداً لجهودها في رفع جهوزيتها القتالية بشكل دائم ومستمر، ونتاجاً لحجم الاستعدادات القتالية التي تقوم بها. ودعت الغرفة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية وأخذ المعلومات بهذا الخصوص من مصادرها الرسمية.

المصدر: موقع سرايا القدس