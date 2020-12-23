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December 23 2020 - 10:54

مختل عقليا قتل 3 دركيين وجرح رابعا في فرنسا

منذ 2 ساعة 23 December، 2020
علم فرنسا
أخبار دولية - فرنسا

قتل ثلاثة من رجال الدرك وجرح رابع برصاص أطلقه مختل عقليا في قرية معزولة وسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء، كما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقتل العسكريون برصاص رجل يبلغ من العمر 48 عاما أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران.

وبعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أبلغ دركيان بأعمال عنف ضد زوجة، وقد استهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة، وتوفي احدهما متأثرا بجروحه بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الاطفاء الى المستشفى.

وبعدما أضرم النار في منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، كما صرح لفرانس برس مكتب المدعي العام في كليرمون فيران الذي أكد أنه تم نقل المرأة إلى مكان آمن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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