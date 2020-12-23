الكنيست الصهيوني: “إسرائيل” تجري انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان بسبب خلاف على الميزانية

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، بأن”إسرائيل ستجري انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان بسبب خلاف على الميزانية”.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن”البرلمان حلّ بعد الفشل في التوصل إلى تسوية في غياب اتفاق في اللحظة الأخيرة حول الميزانية”.

وقالت إنه قد تم حل البرلمان عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، وأن البلاد تتجه نحو انتخابات برلمانية جديدة ستكون الرابعة خلال عامين تقريبا، مشيرة إلى أن الانتخابات ستجرى في نهاية شهر مارس 2021.

جدير بالذكر أنه وبعد ثلاثة انتخابات تشريعية حققا فيها نتائج متعادلة، اتفق نتنياهو وغانتس في أبريل على تشكيل حكومة “الوحدة والطوارئ” لمعالجة الأزمة الصحية، إلا أن هذا الاتفاق لم يدم طويلا.

وتضمن الاتفاق التناوب على رئاسة الوزراء، ونص بشكل خاص على أن تتبنى الحكومة ميزانية واحدة لمدة عامين 2020 و2021، لكن حزب الليكود بزعامة نتنياهو اقترح تمرير ميزانيتين مختلفتين، وهو ما رفضه “تشكيل كاحول لفان” بزعامة غانتس، وباتت هذه النقطة، التي بقيت دون حل، نقطة ضعف الائتلاف الحكومي.

المصدر: وكالات