انتهاء الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا(الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 19:02

انتهاء الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا(الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 2 ساعة 22 December، 2020
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