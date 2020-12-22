الرئيس بري استقبل عكر وأبرق الى أميري الكويت وقطر

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وبحث معها في الاوضاع الامنية والمستجدات السياسية.

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، معزيا بوفاة الشيخ ناصرالصباح نجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح .

كما أبرق الرئيس بري الى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منوها بخطوة إعلانه تعزيز تقاليد الشورى في دولة قطر بإجراء إنتخابات لإختيار أعضاء مجلس الشورى في تشرين الاول من العام المقبل.

وأبدى الرئيس بري “استعداد المجلس النيابي اللبناني بذل كل جهد مستطاع لتعزيز علاقات التعاون بين المجلس النيابي في لبنان ومجلس الشورى في قطر في مختلف مجالات التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في المنتديات البرلمانية الاقليمية والجهوية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

في سياق آخر، تلقى الرئيس بري رسالة من نظيره الياباني تادا موري أوشيما ابلغه فيها “قرار مجلس النواب الياباني تبنيه إعلان حالة طوارئ مناخية”، آملا في رسالته “تعزيز التعاون بين البرلمانين اللبناني والياباني في مجال السياسات البيئيه المتصلة بالمناخ والاحتباس الحراري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام