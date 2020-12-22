الجيش العراقي يعلن مقتل 12 داعشياً في عملية عسكرية جديدة بمدينة الموصل

أعلن متحدث باسم القائد العالم للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، مقتل 12 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، خلال عملية عسكرية غربي مدينة الموصل شمالي البلاد. وذكر المتحدث في بيان مقتضب الثلاثاء أنه “بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب، فجر الثلاثاء، بعمليةٍ عسكرية جديدة استندت إلى جُهد استخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل”، متابعاً أن العملية “جاءت بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي”، حسب البيان.

وكان الجيش العراقي قد أعلن في 13 من الشهر الجاري، مقتل 42 مسلحا من تنظيم “داعش” الإرهابي في عملية عسكرية تحمل اسم “السيل الجارف” جنوبي مدينة الموصل.

المصدر: الفرات نيوز