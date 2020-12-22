“الجهاد”: عملية باب حطة قرب المسجد الأقصى تأكيد على مشروعي المقاومة ضد العدو

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الثلاثاء أن “عملية باب حطة البطولية قرب المسجد الأقصى المبارك، تأكيدٌ على مشروعية خيار المقاومة في مواجهة التغول الصهيوني”.

وشددت الحركة على أن “المقاومة الشاملة هي السبيل الأمثل لمواجهة الارهاب الصهيوني المتصاعد ضد شعبنا في القدس والضفة”، ولفتت الى أن “المقاومة بكل أشكالها هي عمل مشروع وتعبير عن الرفض الشعبي الفلسطيني للاحتلال وإرهابه وعدوانه”.

وأعربت الحركة عن ثقتها أن “شباب الضفة وأحرار القدس لن يستكينوا أمام العدوان وشعلة المقاومة ستتصاعد طالما أن الاحتلال موجود وطالما استمرت جرائمه ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”.

وشددت الحركة على أن “هذه العملية البطولية هي صرخة في وجه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وصفعة على وجه المطبعين الذين يحاولون إضفاء شرعية على وجود الاحتلال من خلال زياراتهم للأقصى تحت حماية الصهاينة الأعداء”.

المصدر: فلسطين اليوم