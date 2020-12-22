إميل لحود: الاتفاق النفطي مع العراق بقعة ضوء صنعها اللواء ابراهيم

أكد النائب السابق اميل لحود في بيان، أنه “في نهاية عام شهد كوارث ومآسي وانهيارات وأسوأ ممارسات الطبقة السياسية، تبرز بقعة ضوء للبنان صنعها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم”.

ورأى أن “مسعى اللواء ابراهيم لإنجاز اتفاق يؤمن حاجة لبنان من المشتقات النفطية من العراق يضاف الى سجل رجل يشكل نموذجا يحتذى في الإدارات العامة، وفي تأدية الأدوار الوطنية، في الداخل والخارج”.

وقال “نشكر الحكومة العراقية على تجاوبها وعلى ما تقدمه للبنان وسوريا التي ستستخدم أراضيها لعملية النقل”، فاللواء ابراهيم “أنقذ لبنان من العتمة بينما بعض السياسيين أدخل اللبنانيين في عتمة معيشية نتيجة تراكم السياسات الخاطئة والفساد المستشري والهدر المتمادي”.

وأضاف “إن إنجازات ابراهيم صنعها رجل واحد، أما الانهيار الحاصل فصنعه كثر، في حين تفشل هذه الطبقة السياسية في تشكيل حكومة إنقاذية وتسعى الى إنتاج حكومة شبيهة بالحكومات التي أوصلتنا الى ما نحن فيه، بالمحاصصة والشروط المتبادلة ووضع اليد على بعض الحقائب، لمواصلة الفساد والزبائنية”، كانوا يسمون “أكلة الجبنة”. نفدت الجبنة ولم يشبعوا”.

المصدر: الوكالة الوطنية لعلام