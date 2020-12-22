بيسكوف: العقوبات الأميركية ضد روسيا خطوة معادية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده تعتبر العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا “خطوة معادية أخرى”، مؤكدا أن “كل تحرك مثل هذا يبعد عن لحظة تطبيع العلاقات”.

وقال المتحدث الروسي للصحفيين الثلاثاء “هذه خطوة أخرى معادية لروسيا، ولا يسعنا إلا أن نأسف عليها، فالإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تفضل البقاء على العلاقات الروسية الأميركية الثنائية التي كانت سيئة للغاية بالفعل. كل تحرك من هذا القبيل تجعل من الصعب علينا الخروج من هذا التدهور الذي يضر بعلاقاتنا الثنائية”.

المصدر: سبوتنيك