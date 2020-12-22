عودة أكثر من 400 لاجئ سوري إلى أرض الوطن

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين الثلاثاء، أن أكثر من 400 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الــ24 ساعة الماضية. وجاء في نشرة المركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 421 لاجئا (منهم 126 امرأة و215 طفلا) إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي لبنان عن طريق معبري “جديدة يابوس” و”تلكلخ” الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر “نصيب” الحدودي”.

وبحسب المركز، لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد. كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا على مساحة 1.5 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك