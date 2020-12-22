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December 22 2020 - 02:02

المفوضية الأوروبية تتوقع موعد نهاية وباء كورونا في أوروبا

منذ 15 mins 22 December، 2020
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الاتحاد الاوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن السيطرة على وباء الفيروس التاجي في أوروبا، قد تتحقق بحلول نهاية عام 2021.

وأضافت المفوضية أن “وتيرة التطعيم يجب أن تلعب دورا مهما في هذه العملية من أجل قمع الوباء، ومن الضروري أن يتمتع حوالي 70% من السكان بالحماية من الفيروس”.

وحسب بيان صدر عن بروكسل شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أن “اللقاح سيكون متاحا لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي”، وذلك عقب سماح المفوضية باستخدام لقاح “فايزر” و”بيونتيك”.

وكان وزير الصحة البريطاني ماثيو هانكوك أعلن الأسبوع الماضي أنه “تم التعرف على سلالة جديدة من الفيروس في البلاد، تنتشر بشكل أسرع من الأم”.

يذكر أن روسيا أطلقت مؤخرا حملة تطعيم شاملة في البلاد ضد فيروس كورونا بلقاحها “سبوتنيكV” الذي أنتجه مركز “غاماليا” الطبي الحكومي، وكان الأول من نوعه في العالم.

المصدر: وكالات

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