رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع الجلسة التشريعية العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 15:20
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الوزير حسن: نحن مقبلون على أعياد مجيدة ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية وإلا فإن التداعيات قد تكون مأساوية وحزينة
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نتانياهو وبني غانتس يتوصلان إلى اتفاق يؤجّل حل الكنيست واللجوء لانتخابات جديدة لمدة أسبوعين
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في موعدها ولا ربط بينها وبين عمل اللجنة الدستورية
وزراء خارجية الدول المشاركة بالاتفاق النووي: نلتزم بالاتفاق ومستعدون لمعالجة عودة واشنطن ضمن رؤية إيجابية ومساع مشتركة
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رابطة علماء اليمن: البراءة من أعداء الأمة وعلى رأسهم أميركا والعدو الإسرائيلي ومقاطعة بضائعهم واجب شرعي
رابطة علماء اليمن: نشيد بالمقاومة الفلسطينية واللبنانية وندعو إلى وحدة الصف والإعداد لأي طارئ في مواجهة العدو الصهيوني
القضاء التركي يحكم على النائبة الكردية السابقة ليلى غوفن بالسجن 22 عاماً بتهمة "الإرهاب"
الإنتربول يعرب عن قلقه من زيادة كبيرة في الجريمة خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19
انخفاض الجنية الإسترليني وبورصة لندن في أعقاب فرض قيود في المملكة المتحدة بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: من المهم استخدام كل الإمكانيات من أجل التعاون الدولي للانتصار على فيروس كورونا
روسيا ورواندا ترسلان مئات الجنود إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد 3 أيام من بدء هجوم تعتبره السلطات محاولة انقلاب
الكرملين: روسيا غير متورطة في الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والاتهامات لا أساس لها من الصحة
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل يعلن التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين على خطة جديدة لدعم الاقتصاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع الجلسة التشريعية العامة
منذ 38 mins
21 December، 2020
نبيه بري
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الصحافة اليوم 29-10-2020
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