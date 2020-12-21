حمادة: على أجهزة الدولة تحمل مسؤوليتها عن شح مادة الغاز بالهرمل

دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ايهاب حمادة أجهزة الدولة لتحمل المسؤولية عن شح مادة الغاز في منطقة الهرمل. وطالب “الدولة بتفعيل العمل الرقابي على محطات الغاز بشكل مباشر منعا للاحتكار والتهريب”.

كلام حمادة جاء الاحد خلال اجتماع عقد في مبنى اتحاد بلديات الهرمل للبحث بأزمة الغاز المنزلي في المنطقة، وناشد حمادة “مصلحة حماية المستهلك ووزير الاقتصاد والجمارك والأجهزة المعنية وضع آليات حثيثة ودائمة لمراقبة هذه المادة، لأنه تحت حجج كثيرة منها التهريب تمنع المادة من دخول قضاء الهرمل”.

وسأل حمادة “ماذا يستطيع المواطن اللبناني ان يفعل ولمن يلجأ؟ هل مسؤولية المواطن منع التهريب إن كان فعلا هو السبب الحقيقي بفقدان الغاز؟”، وقال “منعنا من هذه المواد لأننا منطقة حدودية وهذه كارثة تتحمل مسؤوليتها الدولة وأجهزتها”.

واضاف حمادة “وجهنا الرسائل وأجرينا الاتصالات بشركات التوزيع، وموعودون ان نخرج خلال يومين من هذه الأزمة”، وتابع “لنعيد بعد شهرين تقييم الآلية التي وضعناها، لكن كل شيء معلق على عمل لجان الرقابة المعنية في الدولة لمراقبة المحطات والحفاظ على حقوق المستهلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام