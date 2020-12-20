وسط تصعيد حدودي بين السودان وإثيوبيا.. اجتماع بين حمدوك وآبي أحمد في جيبوتي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 20 2020 - 16:10

وسط تصعيد حدودي بين السودان وإثيوبيا.. اجتماع بين حمدوك وآبي أحمد في جيبوتي

منذ 2 ساعة 20 December، 2020
وسط تصعيد حدودي بين السودان وإثيوبيا.. اجتماع بين حمدوك وآبي أحمد في جيبوتي
أخبار دولية - دول افريقية

عقد رئيسا وزراء السودان وإثيوبيا عبد الله حمدوك وأبي أحمد الأحد اجتماعاً في جيبوتي، على خلفية التصعيد الحدودي بين دولتيهما. وذكر مكتب رئيس الوزراء السوداني في بيان منشور على صفحته في “فيسبوك” أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة حمدوك في جيبوتي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة وأجندة قمة منظمة “الإيقاد” التي تستضيفها جيبوتي اليوم.

وأكد البيان أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى مسألة انعقاد اللجنة العليا للحدود بين السودان وإثيوبيا في 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري. ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين، في ظل مقتل عدد من العسكريين السودانيين مؤخراً جراء كمين نصب في منطقة حدودية، وألقى الجيش السوداني اللوم فيه على “القوات والمليشيات الإثيوبية”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة