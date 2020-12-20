بي بي سي: بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة لكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2020 - 13:20

بي بي سي: بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من بريطانيا بسبب تفشي السلالة الجديدة لكورونا

منذ 6 mins 20 December، 2020
أخبار موقع المنار

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