نتنياهو: الطفرة الجديدة لكورونا خطيرة حسب ما يرد من دول أوروبية ويجب أن نكون مستعدين لأي ثمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2020 - 13:20
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الإمام الخامنئي بمناسبة ولادة السيدة زينب "ع" ويوم التمريض في إيران: جهاد الممرضين عزز مكانتهم لدى الشعب الذي فهم دورهم
الإمام الخامنئي: على المسؤولين القيام بواجباتهم تجاه الممرضين والممرضات ومتابعة أمر تعيين 30 ألفاً منهم بأسرع وقت ممكن
الخارجية الإيرانية: حين تعود واشنطن عملياً إلى التزاماتها بالاتفاق النووي سنوقف جميع خطوات تقليص التزاماتنا به
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مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: النائب جبران باسيل زار بكركي بدعوة من البطريرك الراعي ولم يوفده الرئيس ميشال عون
آلاف المستوطنين الصهاينة يتظاهرون ضد رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو في القدس المحتلة
وزير الخارجية السوري في ختام زيارته لروسيا: العلاقات بين موسكو ودمشق استراتيجية وستزداد عمقاً خلال المرحلة المقبلة
الوزير فيصل المقداد: الدول التي دعمت الإرهاب في سوريا يجب أن تدفع ثمن ذلك وعلى الغرب أن يصحح نهجه القاتل في العالم
وزير الصحة اليمني طه المتوكل: إغلاق مطار صنعاء تسبب بموت عشرات آلاف الأطفال والأمم المتحدة تؤيد هذا الإجرام
المتوكل يدعو العالم للوقوف بحزم وإنسانية في وجه حرب الإبادة التي يمارسها العدوان السعودي الأميركي بحق الأطفال اليمنيين
8 قتلى وأكثر من 15 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول
الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تويتر: الاختراق الإلكتروني تم تضخيمه كثيراً في الإعلام الكاذب وكل شيء تحت السيطرة
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هولندا توقف كل رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعد الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا
منظمة الصحة العالمية: السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضاً في الدنمارك وهولندا وأستراليا
الشرطة النيجيرية: إطلاق سراح عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة في شمال غرب البلاد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
سلطات فيجي تبذل جهودا شاقة لمساعدة المنكوبين بعد مرور الإعصار ياسا
8 قتلى و11 مصابا إثر انفجار أنبوب أكسيجن بمستشفى خاص في ولاية عنتاب جنوب تركيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مقتل أكثر من 16 شخصا بهجوم انتحاري بوسط الصومال
3 قتلى في تفجير نفذته مراهقة انتحارية في شمال شرق نيجيريا
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
نتنياهو: الطفرة الجديدة لكورونا خطيرة حسب ما يرد من دول أوروبية ويجب أن نكون مستعدين لأي ثمن
منذ 7 mins
20 December، 2020
كورونا في العالم
نتنياهو
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