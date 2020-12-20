قتلى وجرحى باشتباكات بين عناصر من القوات الحكومية في مقديشو

أفادت مصادر مطلعة لموقع “الصومال الجديد” أن 10 أشخاص، أغلبهم من القوات المتقاتلة، قتلوا وأصيب آخرون، إثر اشتباكات عنيفة بين عناصر من القوات الحكومية في العاصمة الصومالية مقديشو. وذكر الموقع نقلا عن شهود عيان، أن الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة، والثقيلة، خلال الاشتباكات التي استمرت ساعتين، حيث أشار الموقع إلى أن سبب النزاع يعود إلى خلاف على ملكية أراض بالمديرية.

وتدخل محافظ إقليم بنادر وعمدة العاصمة مقديشو عمر محمد محمود فنش، ومسؤولون عسكريون، لإيقاف القتال الدائر بين القوات الحكومية. كما كشف الموقع وفقا لمصادر مطلعة، أن طرفي الصراع المتورطين في القتال الذي شاركت فيه السيارات الحربية، هما ضابطان في الجيش. هذا ولم تذكر أي مصادر رسمية الخسائر الناتجة عن القتال حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك