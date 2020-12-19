وزارة الصحة: تسجيل 1626 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2020 - 18:22

وزارة الصحة: تسجيل 1626 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 32 mins 19 December، 2020
وزارة الصحة العامة
عاجل - لبنان

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ اللبنانية “تسجيل 1626 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 156570 حالة”.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم السبت، أنّه “تمّ تسجيل 1611 حالة إصابة بين المقيمين و15 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1270”.

وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 998، من بينها 420 حالة في العناية المركّزة”.

ولفتت إلى “أنّه تمّ إجراء 13845 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1209 فحص في المطار”.

WhatsApp Image 2020-12-19 at 17.52.04

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة