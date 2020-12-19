إصابتان جديدتان بكورونا في رشدبين الكورة

أعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان “تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة، وهما تلتزمان الحجر المنزلي”.

وأشارت لجنة الطوارئ الى أنها تعمل على “تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوص ال “PCR”. وطلبت من الأشخاص المخالطين خلال الأسبوع الماضي “التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة”، مؤكدة أن “جميع الإجراءات التي تتخذها لجنة الطوارئ هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم كما وأهالي البلدة، واضعة كل إمكاناتها بتصرفهم”، آملة من الجميع “التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر رئيسها الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو بالسيد جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم 03142515” .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام