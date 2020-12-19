حالة وفاة و10 إصابات جديدة في اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون

أعلنت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون في تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا ليوم السبت 19- 12-2020، وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات “تسجيل 10 حالات جديدة في بلدة الصوانة، وشفاء أربع مصابين: 2 الطيبة – 1 الصوانة – 1 مركبا، وحالة وفاة واحدة في كفركلا من سكان بيروت”.

وبناء على التقرير “فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو: 822 إصابة و666 حالة شفاء و26 حالة وفاة. يوجد حاليا قيد المتابعة 101 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 97 منهم قيد الحجر المنزلي و4 حالات تتلقى العلاج في المستشفى”.

وأكدت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء، “أنها المخولة اصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا”، آملة من “أهلنا الكرام عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية”. لافتة “إلى ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام