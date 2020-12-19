الشيخ القطان: لضرورة تشكيل حكومة إنقاذية تعالج الاوضاع الاقتصادية

دعا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ، في تصريح، “القيادات السياسية في لبنان الى تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية”.

وأكد “ضرورة أن يعملوا لتشكيل حكومة إنقاذية تعالج ما أمكن من هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي باتت تنذر بمجاعة تطال كل اللبنانيين”.

وأضاف: “إن تحمل المسؤولية خلال هذه الظروف الصعبة هي من مهمة جميع القيادات السياسية التي تحرص على بقاء لبنان”، مستغربا “الاستنسابية التي نراها في ملف القضاء، وخصوصا ما قام به القاضي (فادي) صوان مؤخرا من استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وبعض الوزراء”.

وختم الشيخ القطان: “نحن لا نغطي أي فاسد أو مهمل أو هادر للمال العام، إلا أننا لا نرضى بالإستنسابية التي قام بها القاضي صوان، ونطالب كل قضاة لبنان أن يعملوا بمهنية وحيادية وبحرص على نزاهة القضاء، ولا يمكن أن يتصرف القضاة بمهنية وشفافية إلا عندما يبتعدوا عن الولاءات السياسية وتأثير القيادات السياسية عليهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام