الإليزيه يكشف آخر تطورات صحة ماكرون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2020 - 16:34

الإليزيه يكشف آخر تطورات صحة ماكرون

منذ 2 ساعة 19 December، 2020
5fddefd74c59b705a3393304
أخبار دولية - فرنسا

كشف قصر الإليزيه اليوم السبت آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم تشخيص إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر كبير الأطباء في قصر الإليزيه، جان كريستوف بيروشون، في بيان له أن صحة ماكرون مستقرة مقارنة مع ما كان أمس الجمعة، مؤكدا أن الرئيس يعاني من أعراض الإصابة نفسها، وهي السعال والتعب وآلام العضلات، لكنها لا تمنعه من أداء مهامه.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي يخضع لفحوصات دورية ونتائجها “تبعث على الأمل”.

وأعلن قصر الإليزيه عن تشخيص إصابة ماكرون بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا الخميس الماضي، بعد نحو أسبوع من القمة الأوروبية التي شارك فيها الرئيس الفرنسي.

واضطر عدد من زعماء الدول الأوروبية إلى دخول الحجر الصحي في ظل إصابة ماكرون، فيما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش أمس عن إصابته بالعدوى أيضا.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة