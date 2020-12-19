منها حماية العظام.. فوائد مذهلة يوفرها لكم الخس الإفرنجي!

نوع الخس الذي تختارونه للسلطات أو الاطعمة الأخرى مهم، فالأنواع المختلفة من الخس لها درجات متفاوتة من القيمة الغذائية. إذا كنتم تفضلون الخس الافرنجي، تعرّفوا من خلال السطور القادمة على اهم فوائده الصحية.

فوائد الخس الافرنجي:

1- يحمي العظام

تعتبر الخضروات الورقية مثل الخس الافرنجي مصدراً ممتازاً لفيتامين K الذي يساعد في بناء العظام. ومن المعروف أيضاً أن فيتامين K2 يحسّن كثافة العظام ويمنع أمراضاً مثل هشاشة العظام.

2- يمنع ظهور علامات الشيخوخة

يحتوي الخس الافرنجي على فيتامين A وفيتامين C، بالإضافة الى البوتاسيوم وفيتامين B. كل ذلك يعزز صحة الجلد ويحمي من علامات الشيخوخة. يلعب فيتامين C دوراً اساسياً في هذه الفوائد الصحية لأنه يساعد في بناء الكولاجين، وهو البروتين الهيكلي اللازم لتكوين بشرة متينة وصحية. كما أنه يعطي الجلد مرونته.

3- يحارب السرطان

ان الخس الافرنجي هو أيضاً أحد تلك الخضروات القادرة على محاربة الخلايا السرطانية. أظهرت بعض الدراسات من جامعة هارفارد، أن صبغة الكلوروفيل الموجودة في الخضار الورقية مثل الخس الافرنجي تقلل في الواقع من خطر الإصابة بسرطان الكبد والقولون.

4- تعزيز فقدان الوزن

كمكوّن رئيسي للسلطات، ليس من المستغرب أن يعتبر الخس الافرنجي كعنصر صحي لأنظمة إنقاص الوزن. يرجع السبب في ذلك إلى حقيقة أن هذا النوع من الخس يحتوي على كمية قليلة جداً من الكربوهيدرات وسعرات حرارية منخفضة للغاية. كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الالياف الغذائية، ما يعزز من الشعور بالشبع لساعاتٍ طويلة ويمنع الإفراط في السعرات الحرارية الفارغة.

5- تقوية العضلات

البوتاسيوم ضروري ليس فقط لصحة القلب، ولكن أيضاً لقوة العضلات. إذا كانت مستويات البوتاسيوم لديكم منخفضة، فقد تعانون من ضعف العضلات. لذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ضروري للحفاظ على قوة العضلات. توفر حصة واحدة من الخس الافرنجي لجسمكم 247 ملغ، أو 10 % من احتياجاته اليومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الفواكه والخضار والبقوليات الأخرى سيساعدكم على تلبية الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم.

المصدر: وكالات