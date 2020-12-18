إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل؛ واندلاع مواجهات في قرية العيساوية بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 18:30

إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل؛ واندلاع مواجهات في قرية العيساوية بالقدس المحتلة

منذ 1 ساعة 18 December، 2020
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