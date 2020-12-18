الوزير مرتضى وقع مع برنامج الاغذية العالمي مذكرة لتطوير القطاع الزراعي

وقع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى مذكرة تعاون مع ممثل برنامج الاغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، في حضورالوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابو زيد وعدد من رؤساء الوحدات في الوزارة.

مرتضى

وشدد الوزير مرتضى خلال التوقيع، على “ضرورة تطوير القطاع الزراعي بالتعاون مع المنظمات الدولية وبرنامج الاغذية العالمي “WFP” لتطوير هذا القطاع الانتاجي الوحيد القادر على دعم الامن الغذائي وتوفيره للبنانيين، وتأمين الغذاء بسعر مقبول في ظل الازمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية واستيراد الاغذية”.

ولفت الى ان “التعاون مع برنامج الاغذية العالمي لا ينحصر بتوفير المساعدات النقدية والغذائية، انما يتجه لتطوير بنية القطاع الزراعي”، مشيرا الى “الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع التعاوني في ايصال المعرفة والمساعدات الى المزارعين”.

الوردات

بدوره اكد الوردات “اهمية تطوير التعاون مع وزارة الزراعة، خصوصا ان البرنامج يساهم في تقديم المساعدات العينية والنقدية لاكثر من مليون شخص من اللاجئين السوريين والفئات الاكثر فقرا في لبنان، ويمكنه ان يوفر مساعدات اكبر عبر تطوير القطاع الزراعي والتنمية الريفية بالتعاون مع وزارة الزراعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام