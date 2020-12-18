وصول رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى بكركي للقاء البطريرك الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 16:58

وصول رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى بكركي للقاء البطريرك الراعي (الوكالة الوطنية للإعلام)

منذ 2 ساعة 18 December، 2020
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