الاسمر: نؤكد حق مستخدمي وعمال مياه لبنان الجنوبي بالحصول على مستحقاتهم من منحة الانتاج – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 13:56

الاسمر: نؤكد حق مستخدمي وعمال مياه لبنان الجنوبي بالحصول على مستحقاتهم من منحة الانتاج

منذ 49 mins 18 December، 2020
بشارة الاسمر
لبنان

اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان انه “حيث أن معالي وزير الطاقة الأستاذ ريمون غجر أكد مرارا حق جميع المؤسسات العامة الخاضعة لسلطة ووصاية الوزارة من مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه البقاع ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في الحصول على منحة الإنتاج مع مراعاة المواد 81 و86 من نظام قانون الموازنة لعام 2019، وحيث أن هذه المؤسسات قد حصلت تباعا على مستحقاتها، نؤكد كإتحاد حق مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالحصول على مستحقاتهم من هذه المنحة، وأن أي تلكؤ بالدفع يعد مساسا بحقوق هؤلاء المستخدمين خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ونؤكد أيضا وقوف الاتحاد الى جانب المستخدمين في أي تحرك يلجأون إليه للحصول على حقوقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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