مهن تنتعش رغم الوباء وأخرى تندثر

غيرت جائجة كورونا التي ضربت جميع أنحاء العالم،ديناميكيات الحياة العملية كما هو الحال في العديد من المجالات، وفي هذا الصدد نشر المنتدى الاقتصادي العالمي قائمة بالمهن العشر التي زاد الطلب عليها وانخفض أكثر مع الوباء.

وذكر المنتدى في تقريره أن فيروس كورونا الذي أثر بشدة على العالم والوباء الذي جاء معه أحدث تغييرات في عالم الأعمال.

يشار إلى أنه في حين أن هناك اختلافات لافتة للنظر وفرص جديدة في المهن المطلوبة ، قالت منظمة العمل الدولية إن تأثير الوباء على العمال على مستوى العالم كان “كارثة”.

وقدرت الأمم المتحدة أن 345 مليون وظيفة بدوام كامل فقدت بين يوليو وسبتمبر فقط ، وتوقعات العام الجديد لم تكن باعثة للأمل في كثير من البلدان.

وكشفت الأخبار المنشورة في الفاينانشيال تايمز أن الخصائص المطلوبة لدى العمال تغيرت، حيث غير الفيروس أنماط التوظيف التقليدية ، لكن أرباب العمل يتنافسون مع بعضهم البعض لشغل بعض الوظائف.

و قال جوناس بريسينج ، مدير شركة التوظيف في مجموعة القوى العاملة ، “في الأشهر التسعة الماضية ، رأينا أنه حتى المهن التي لم نعتقد أبدًا أنها كانت ممكنة من قبل تتغير. وهذا يتسبب في تغيير سريع في الخصائص التي يبحث عنها أصحاب العمل في العمال” .

تجدر الإشارة إلى أن القائمون بالتوظيف اتفقوا على أن الوباء أدى إلى زيادة الطلب على التحول الرقمي (محلل بيانات ، مطور تطبيقات) ، والرعاية الصحية (طبيب ، ممرضة) ، وخدمة الحزمة وموظفي المستودعات.

وحدد المنتدى الاقتصادي العالمي 10 مهن ذات أعلى طلب وأقل انخفاض بين الصناعات في عملية Kovid-19 وفق ما ترجمته نيوترك بوست عن صحف محلية.

فيما يلي المهن الأكثر طلبًا:

محلل بيانات، خبير الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي ،خبير البيانات الضخمة، التسويق الرقمي والاستراتيجي، أخصائي تطوير العمليات ،اخصائي تطوير أعمال، أخصائي التحول الرقمي، محلل أمن المعلومات، مطور برامج وتطبيقات، خبير الإنترنت.

فيما يلي المهن الأقل طلبًا: شخص إدخال البيانات، الأمانة التنفيذية ،تسجيل دفتر المحاسبة وكشوف المرتبات للموظفين، محاسب ومراجع حسابات ،عامل المصنع والتجميع، مدير خدمات الأعمال والإدارة ،موظفو خدمة العملاء والمستهلكين، المدير العام ومدير العمليات ،مصلح،سجل المواد وموظفي حفظ المخزون.

المصدر: نيو ترك بوست