قطر: تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحّة العامّة القطريّة، أنّه “تمّ تسجيل 140 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (​كوفيد 19​) في الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 105 إصابات محليّة مسجَّلة بين أفراد المجتمع و35 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الّذين يخضعون للحجر الصحّي”.

ولفتت في بيان، إلى أنّه “تمّ وضع جميع الحالات الجديدة في العزل، وهم يتلقّون الرعاية الصحيّة اللّازمة وفقًا لوضعهم الصحّي”، مشيرةً إلى “شفاء 201 حالة من كوفيد 19 في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 139243”.

المصدر: وكالات