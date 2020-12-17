البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس وبحثا الأمن الإقليمي وحل الخلاف الخليجي (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 22:22

البيت الأبيض: ترامب تحدث هاتفيا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس وبحثا الأمن الإقليمي وحل الخلاف الخليجي (رويترز)

منذ 10 mins 17 December، 2020
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