مستشفى الحريري: 87 إصابة بكورونا

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول كورونا أن “عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة 344 فحصا”، وتابع “عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة 87”.

ولفت التقرير الى ان “عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة 22″، واضاف “عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة 3″، وتابع “مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه 783 حالة شفاء”.

وأشار التقرير الى ان “عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها 2″، واوضح ان “عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى 35″، وأكد ان “حالات الوفاة هي صفر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام