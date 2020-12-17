طبيب لبناني جديد يقضي بمواجهة كورونا

نعى “تجمع الأطباء في لبنان” الخميس “طبيب القلب وابن البقاع الدكتور حسين الدغيدي شهيدا جديدا على درب الجلجلة، طريق الواجب الإنساني بمواجهة كورونا، وفي خندق الدفاع الأمامي المتقدم الأول والطليعي، حماية لصحة المواطنين”.

وتابع التجمع “لقد ارتقت روحه إلى دار البقاء، وصار نجما سرمديا في سماء الزملاء الاطباء الشهداء الخالدين من أبطال جيشنا الأبيض النقي الصافي كقلوب أبناء شعبنا المعذبين والمرضى و المحتاجين”، واضاف “الرحمة والراحة للفقيد الغالي وفيض السلام والمجد والخلود الابدي لروحه الطاهرة وكل العزاء للزملاء وعائلة الراحل العزيز وذويه ومحبيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام