قوى الامن: تدابير سير الجمعة والسبت بسبب اعمال ترميم شبكة الصرف الصحي بالاوزاعي

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان عن حصول أعمال في شبكة الصرف الصحي في منطقة الاوزاعي خلال يومي الجمعة والسبت.

وقالت المديرية “الحاقا لبلاغنا المتعلق بقيام الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الاوزاعي، ستباشر هذه الشركة باستكمال الاشغال في المنطقة المذكورة / المسلك الشرقي المتجه من الجنوب إلى بيروت على مرحلتين:

-المرحلة الأولى: اعتبارا من الساعة 19،00 من تاريخ 18/12/2020 لغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي.

-المرحلة الثانية: اعتبارا من الساعة 19،00 من تاريخ 19/12/2020 لغاية الساعة 5،00 من صباح تاريخ 21/12/2020”.

وتابعت المديرة “ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير على المسرب الشمالي للمسلك المذكور اثناء فترة الحفر”، واضافت “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام