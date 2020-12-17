قوى الامن: تدابير سير الجمعة والسبت بسبب اعمال ترميم شبكة الصرف الصحي بالاوزاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 20:42

قوى الامن: تدابير سير الجمعة والسبت بسبب اعمال ترميم شبكة الصرف الصحي بالاوزاعي

منذ 32 mins 17 December، 2020
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان عن حصول أعمال في شبكة الصرف الصحي في منطقة الاوزاعي خلال يومي الجمعة والسبت.

وقالت المديرية “الحاقا لبلاغنا المتعلق بقيام الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الاوزاعي، ستباشر هذه الشركة باستكمال الاشغال في المنطقة المذكورة / المسلك الشرقي المتجه من الجنوب إلى بيروت على مرحلتين:
-المرحلة الأولى: اعتبارا من الساعة 19،00 من تاريخ 18/12/2020 لغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي.
-المرحلة الثانية: اعتبارا من الساعة 19،00 من تاريخ 19/12/2020 لغاية الساعة 5،00 من صباح تاريخ 21/12/2020”.

وتابعت المديرة “ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير على المسرب الشمالي للمسلك المذكور اثناء فترة الحفر”، واضافت “يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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