الصحة اللبنانية: تسجيل 1960 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 20:42

الصحة اللبنانية: تسجيل 1960 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الاخيرة

منذ 1 ساعة 17 December، 2020
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