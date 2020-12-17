الصحة اللبنانية: تسجيل 1960 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الاخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2020 - 20:42
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الرئاسة الفرنسية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصاب بكوفيد-19
رويترز عن مسؤول بالرئاسة الفرنسية: ماكرون يلغي كل زياراته إلى الخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان
رئاسة الوزراء: رئيس الحكومة الفرنسية يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي يزور لبنان: الجامعة مستعدة لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية
الرئيس عون يستقبل زكي: تشكيل الحكومة الجديدة يواجه بعض الصعوبات التي يمكن تذليلها اذا ما اعتمدت معايير واحدة في التشكيل
الرئيس بري يدعو إلى جلسة عامة الاثنين في قصر الاونيسكو لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال
محامو حزب الله تقدموا بدعوى قضائية ضد أشرف ريفي على خلفية اتهامه الحزب بالتسبب بإنفجار المرفأ
المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان علق التحقيقات في الملف لمدة عشرة أيام
خلال 10 أيام على صوان أن يقدم جوابه على طلب كفِّ اليد عن الملف المقدم من قبل زعيتر وخليل للإرتياب المشروع
القاضية غادة عون استجوبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمدة ساعة ونصف في قضيتي هدر الدولار المدعوم والقروض السكنية
مصادر التحقيق لموقع العهد: سلامة قدم تبريرات غير مقنعة ورمى المسؤولية على لجنة الرقابة على المصارف والمجلس المركزي
مصادر التحقيق: المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان منع مفرزة الضاحية القضائية من حضور جلسة استجواب سلامة
اضراب تحذيري لهيئة التنسيق النقابية اليوم رفضاً لأي قرار يستهدف الطبقات المتوسطة والفقيرة في لبنان
الإضراب يشمل الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد
هيئة التنسيق النقابية ترفض رفع الدعم الذي يحكى عنه بأي شكل من الأشكال وتدعو إلى الإسراع في تصحيح الرواتب والأجور
استئناف العمل صباح اليوم في مرفأ طرابلس بعد انحسار المنخفض الجوي
الوزير حمد حسن مغردا: مسار المستشفيات الميدانية الإضافية انطلق وفق الحاجة الملحة
حسن: بالتوازي تم تحضير أقسام كورونا إضافية في مستشفيات حكومية ولكل شتام ومشكك نواياه ولنا خير الفلاح والعمل
الصحة اللبنانية: تسجيل 1960 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة
إعلام العدو: من المقرر أن يحل الكنيست نفسه آخر الشهر الحالي كحد أقصى بعد النزاع في الحكومة حول تمرير الميزانية
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال لقائه لافروف في موسكو يشكر روسيا على وقوفها إلى جانب سوريا في محاربة الإرهاب
الداخلية السورية: القبض على 39 شخصا نفذوا الحرائق التي شهدتها 3 محافظات سورية كانوا يتلقون أموالا من جهات خارجية
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: صمود شعبنا سيرغم الإدارة الأميركية القادمة على الرضوخ
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: نمتلك جميع متطلبات هزيمة الأعداء ولا يمكنهم فرض هيمنتهم على شعبنا
سي إن إن: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بنيته رفض مغادرة البيت الأبيض في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن
بوتين يأمل في حل المشاكل الروسية الأميركية مع بايدن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أنه سيتلقى اللقاح المضاد ل "كورونا" ما إن يصبح ذلك ممكنا لفئته العمرية
خضوع كل من رئيس الوزراء الإسباني والبرتغالي للعزل بعد مخالطتهما ماكرون
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة اللبنانية: تسجيل 1960 اصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الاخيرة
منذ 1 ساعة
17 December، 2020
عاجل
الصحة اللبنانية
كورونا في لبنان
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