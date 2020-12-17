تسجيل 57 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في محافظة عكار شمال لبنان

أفادت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الخميس انه تم تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات و49 حالة شفاء.

وأضافت الغرفة انه “تبعا لهذه المعطيات، فإن اجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم بات : 3650 مصابا”، وتابعت ان “الحالات الايجابية قيد المعالجة الان: 678 حالة”.

ولفتت الغرفة الى ان “اجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم بلغ : 2904 حالات”، وتابعت “في حين ارتفع عدد حالات الحجر المنزلي التي هي قيد المراقبة والمتابعة حاليا الى: 739 حالة”، واضافت “كما ارتفع ايضا عدد الوفيات المسجلة في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الى: 68 حالة وفاة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام