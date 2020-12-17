الدول المتقدمة مهووسة “بتخزين اللقاحات”، كم من الوقت على الدول الفقيرة الانتظار؟

في الوقت الحاضر، لا يزال الوضع الوبائي العالمي خطيرا للغاية، ومع ذلك، انتشرت البشائر السارة حول لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الواحد تلو الآخر، مما جلب بارقة أمل إلى الأشخاص الذين يعانون من الوباء.

لا يقتصر التقدم في أبحاث اللقاحات وتطويرها على قدم وساق فحسب، بل إن عملية الموافقة على اللقاح في مختلف البلدان تتسارع أيضًا. بعد الحصول على الموافقة على لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر في المملكة المتحدة واستخدامه الطارئ في كندا والولايات المتحدة، تعمل دول أوروبية أخرى أيضًا على تسريع الموافقة على لقاح فايزر ولقاح آخر.

لقاح فيروس كورونا الجديد الذي طورته وأنتجته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية تم تفضيله أيضًا من قبل مصر والمكسيك وإندونيسيا ودول أخرى، وتم تسجيله رسميًا في الإمارات.

من أجل ضمان توفير إمدادات كافية من اللقاحات في بلدانهم، تسارع الدول الغربية المتقدمة إلى شراء اللقاحات، وقد بدأت دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة “أولاً” ووقعت عقود الشراء المسبق مباشرةً مع مصنعي اللقاحات. على سبيل المثال كندا، حيث أنها حاليًا تشتري تقريبا معظم اللقاحات، فقد طلبت لقاحات كافية لحماية كل كندي من خمسة تطعيمات. تشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية عام 2021، سيصل عدد اللقاحات المخزنة في الدول الغربية المتقدمة إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد سكانها.

وفقًا للبيانات الصادرة عن مركز الابتكار الصحي العالمي التابع لجامعة ديوك، قبل ظهور اللقاحات، كانت البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع قد طلبت مسبقًا ما يقرب من 9 مليارات جرعة من اللقاحات. تعمل البلدان المتوسطة الدخل أيضًا على زيادة عمليات شراء اللقاحات، حيث يمكن أن تغطي جرعات اللقاح التي تم الحصول عليها بالفعل في البرازيل والهند حوالي نصف السكان.

أظهر أحدث تقرير بحثي الصادر عن منظمة تحالف لقاح الشعب أن بعض الدول الغنية “استولت” على 53% من اللقاحات التي تنتجها شركات الأدوية الحيوية الكبيرة المختلفة بدفع أسعار مرتفعة. في الوقت نفسه، تواجه البلدان والمناطق الأقل نمواً معضلة يصعب فيها العثور على لقاحات.

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي، تم بيع جميع حصص لقاح فيروس كورونا الجديد أنتجته شركة موديرنا وأكثر من 96% من لقاح فايزر من قبل الدول المتقدمة ذات الموارد المالية القوية. في حالة استمرار نهب اللقاحات، لن تتمكن 67 دولة فقيرة على الأقل من تطعيم عُشر سكانها في العام المقبل، وسيحرم المليارات من الناس من فرصة التطعيم.

منذ سباق تطوير لقاح لفيروس كورونا، كانت هناك دعوات للتعاون في تطوير اللقاح وتوزيعه من أجل تجنب “احتكار اللقاح”.

أبدت المنظمات العالمية والخبراء قلقًا بشأن ممارسة الدول المتقدمة لشراء الغالبية العظمى من إمدادات اللقاح حول العالم. بمجرد تقسيم الدفعة الأولى من اللقاحات من قبل الدول الغنية، ليس هناك ما يضمن حصول الدول الفقيرة على حصتها.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الطريقة الوحيدة للتعافي من الوباء هي العمل معًا والتأكد من حصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل. أعلنت الصين انضمامها إلى مبادرة “كوفاكس” (COVAX) في اليوم الـ9 من أكتوبر لمساعدة العالم على مكافحة الوباء.

بالنسبة لمعظم البلدان المتخلفة، على الرغم من وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب فيروس كورونا الجديد كل يوم، لا يزال الانتظار هو الخيار الوحيد.

عندما أصبح وباء فيروس كورونا الجديد أزمة صحية عامة تجتاح العالم، لا يمكن لأي دولة أن تبقى خارجها. إن تخزين الدول الغربية اللقاحات لا يقوض فقط الجهود المبذولة لضمان حماية الجميع من فيروس كورونا الجديد على نطاق عالمي، بل لا يساعد على النهاية المبكرة للوباء.

المصدر: CGTN