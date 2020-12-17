كيان العدو يسجل 3229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في كيان العدو الاسرائيلي ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمقدار 3229 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 366 ألف حالة.

وجاء في بيان لوزارة الصحة الخميس “تم تسجيل 3229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 366182، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3011”. وبحسب بيانات الوزارة فإن 21544 شخصاً يعانون حالياً من الإصابة بكورونا من بينهم 400 مريض في حالة خطيرة.

وتنطلق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في كيان العدو الأحد القادم، وبحسب المعلومات فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يولي إدلشتاين، سيفتتحان الحملة بتلقي اللقاح السبت.

المصدر: روسيا اليوم