وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 51 إصابة مثبتة في القضاء

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال، تسجيل 51 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزع المصابون وفق الآتي:

* صور: 18

* معركة: 5

* البرج الشمالي: 3

* الرشيدية: 3

* جل البحر: 3

* قانا: 2

* طيردبا: 2

* جويا: 2

* أرزون: 1

* باتولية: 1

* صديقين: 1

* حناوية: 1

* الحوش: 1

* المساكن: 1

* طيرفلسية: 1

* العباسية: 1

* الشهابية: 1

* المجادل: 1

* باريش: 1

* صريفا: 1

* بدياس: 1

وارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 4060 مصاب توزعوا وفق الآتي:

* 3822 حالة محلية بينها 621 حالات من التابعية الفلسطينية و69 من التابعية السورية

* 238 حالة وافدة

* 3200 حالة شفاء

* 54 حالة وفاة

* 806 الحالات النشطة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام