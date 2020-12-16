وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 51 إصابة مثبتة في القضاء

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال، تسجيل 51 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية.
وتوزع المصابون وفق الآتي:
* صور: 18
* معركة: 5
* البرج الشمالي: 3
* الرشيدية: 3
* جل البحر: 3
* قانا: 2
* طيردبا: 2
* جويا: 2
* أرزون: 1
* باتولية: 1
* صديقين: 1
* حناوية: 1
* الحوش: 1
* المساكن: 1
* طيرفلسية: 1
* العباسية: 1
* الشهابية: 1
* المجادل: 1
* باريش: 1
* صريفا: 1
* بدياس: 1
وارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 4060 مصاب توزعوا وفق الآتي:
* 3822 حالة محلية بينها 621 حالات من التابعية الفلسطينية و69 من التابعية السورية
* 238 حالة وافدة
* 3200 حالة شفاء
* 54 حالة وفاة
* 806 الحالات النشطة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام