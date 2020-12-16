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December 16 2020 - 23:26

وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 51 إصابة مثبتة في القضاء

منذ 1 ساعة 16 December، 2020
كوارث
لبنان

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال، تسجيل 51 إصابة بـ covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزع المصابون وفق الآتي:

* صور: 18
* معركة: 5
* البرج الشمالي: 3
* الرشيدية: 3
* جل البحر: 3
* قانا: 2
* طيردبا: 2
* جويا: 2
* أرزون: 1
* باتولية: 1
* صديقين: 1
* حناوية: 1
* الحوش: 1
* المساكن: 1
* طيرفلسية: 1
* العباسية: 1
* الشهابية: 1
* المجادل: 1
* باريش: 1
* صريفا: 1
* بدياس: 1

وارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 4060 مصاب توزعوا وفق الآتي:

* 3822 حالة محلية بينها 621 حالات من التابعية الفلسطينية و69 من التابعية السورية
* 238 حالة وافدة
* 3200 حالة شفاء
* 54 حالة وفاة
* 806 الحالات النشطة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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